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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة بلوجر بريطانية تعشق اللون الوردي وعرائس باربي

بلوجر شابة مهوسة
بلوجر شابة مهوسة باللون الوردي وعرائس باربي

 تعشق البلوجر البريطانية الشهيرة “كاتي لوفداي” اللون الوردي  لدرجة ان كافة ملابسها باللون الوردي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” كانت “كاتي ” ترتدي اللون الوردي عندما كانت طفلة صغيرة وكان لديها هوس بباربي - ولم  ينته شغف الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا بهذا اللون رغم تقدمها في السن. 

 بلوجر شابة مهوسة باللون  الوردي وعرائس باربي 

تمتلك “كاتي ” الآن  غرفة نوم وردية بالكامل ، ومجموعة من أكثر من 100 دمية وخزانة مليئة بالملابس الأنثوية باللون الوردي.

 وبدأ عشق البلوجر المراهقة حين كانت تحصل هدايا باربي في عيد ميلادها، لتبات مهوسة بهذه الدمى، لدرجة انها باتت تعشق اللون الورادي الذي بات يلازمها في كافة محتوايتها من ملابس وغيرها من اشياء.

 بلوجر شابة مهوسة باللون  الوردي وعرائس باربي 

زاد هوس “كاتي ” بهذا اللون لدرجة انها لم تعتد تردي سوى هذا اللون الذي تعشقه، ولكن هذا الامر وضعها تحت طائلة التنمر بين اصدقائها في المدرسة، ورغم هذا استمرت في ارتداء هذا اللون دون الاخذ في الاعتبار  اي اراء سلبية عنها.

اللون الوردي بلوجر باربي ملابس وردي

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