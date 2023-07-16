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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مرسى سياحي

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم، مسؤولي معهد بحوث النيل، والذي ضم كلا من الدكتور أيمن السيد مدير المعهد، والدكتور محمد طه، استشاري مشروع مرسى النيل السياحي، والدكتورة شيماء الشربيني، والدكتورة فاطمة سمير. 

كما حضر كل من المهندس أشرف صالح مدير حماية النيل ببني سويف،وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، ومي على، المهندس إسلام حسن _ المكتب الفني، وعدد من المهندسين المختصين بمعهد بحوث النيل.

وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت الانتهاء من أعمال التكريك بطول 600 متر وعرض 200 متر"تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل"،بجانب مناقشة التصميمات الفنية للمشروع، تمهيداً للبدء في المرحلة الثانية  والتي تشمل إنشاء كورنيش ومرسى سياحي بطول 320 متراً ، وإنشاء منطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسي ، فضلاً عن مناطق خضراء ولاند سكيب وغيرها. 

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من جانبه أكد المحافظ استمرار المتابعة لسير العمل بالمشروع ورصد أية معوقات تواجه الأعمال لتذليلها أولا بأول بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ،نظرا لأهمية المشروع الذي يمثل إضافة  لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، التي تعتمد على تحقيق الاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في القطاع الترفيهي والسياحي،بهدف تحقيق نقلة تنموية بكل قطاعات المحافظة، لاسيما وأن المشروع يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة ،حيث سيكون مشروع الكورنيش نقطة هامة من النقاط التي يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة. 

 

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