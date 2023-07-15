محافظ بني سويف يناقش نتائج 270 زيارة تفتيشية على الوحدات المحلية ومديريات الخدمات

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري،ومكافحة كافة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وتضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"أبريل،مايو،يونيو 2023"،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة، توجيه 270 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية ، بواقع 56 زيارة للوحدات المحلية والمجالس القروية شملت(إهناسيا الخضراء ،براوة ،اطواب،العواونة،سدس،الإدارة الهندسية ببني سويف،قمبش،باروط،دلهانس،هلية،بياض العرب ،الميمون ،الحمام ،أبسوج ،بلفيا،ابشنا،بدهل،ميدوم،صير الملق،قسمي النظافة والإشغالات المنطقة الرابعة(أ ،ب) ،أنفسط،العواونة،جزيرة ببا،الإدارة الهندسية ببني سويف ،دلاص،الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر،بني عدي،أهناسيا الخضراء،المنطقة الثالثة قسمي النظافة والإشغالات التابعين بمركز ومدينة بني سويف، باروط، ننا،ميدوم، سدس ، مشروع النظافة المنطقة الثالثة، مركز ومدينة بني سويف، الفنت ، دشطوط ، الشنطور، دلاص،النويرة، بني عدي، الميمون، ننا، صفط راشين ، قسمي الإشغالات بالمنطقتين الثانية والخامسة،هلية ، المنطقة الخامسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تلت، اقفهص، العواونة ، قــاي ، قمبش ، قمن العروس، الحمام، مشروع النظافة، المنطقة الأولى لمشروع النظافة

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 132حملة تفتيش شملت : مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة بجانب أكثر من 90 حملة تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية ، والتي شملت 30 زيارة ف قطاع التعليم، تضمنت دواوين المديرية والإدارات ومركز تطوير تكنولوجي والمدارس، و8 زيارات في قطاع التموين ( مديرية وإدارات ومكاتب تموين ) ، و14 زيارة للقطاع الزراعي ( المديرية والإدارات والجمعيات الزراعية ) ، و14 مثلها في قطاع التضامن الاجتماعي ( المديرية والإدارات والوحدات ) ، و10 زيارات في قطاع الطب البيطري ( المديرية والإدرات والوحدات والمكاتب) ، و3 زيارة لمديريتي الإسكان والطرق والنقل، و3 زيارات لمديرية وإدارات العمل " القوى العاملة " ، و9 زيارات على مراكز وإدارات الشباب والرياضة ،

من جانبه وجه المحافظ بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها،وشملت : حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية ،مع تكرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مجدداً.

