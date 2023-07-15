عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش نتائج 270 زيارة تفتيشية على الوحدات المحلية ومديريات الخدمات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري،ومكافحة كافة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى  الذي أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وتضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"أبريل،مايو،يونيو 2023"،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة، توجيه 270 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية ، بواقع 56 زيارة للوحدات المحلية والمجالس القروية شملت(إهناسيا الخضراء ،براوة ،اطواب،العواونة،سدس،الإدارة الهندسية ببني سويف،قمبش،باروط،دلهانس،هلية،بياض العرب ،الميمون ،الحمام ،أبسوج ،بلفيا،ابشنا،بدهل،ميدوم،صير الملق،قسمي النظافة والإشغالات المنطقة الرابعة(أ ،ب) ،أنفسط،العواونة،جزيرة ببا،الإدارة الهندسية ببني سويف ،دلاص،الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر،بني عدي،أهناسيا الخضراء،المنطقة الثالثة قسمي النظافة والإشغالات التابعين بمركز ومدينة بني سويف، باروط، ننا،ميدوم، سدس ، مشروع النظافة المنطقة الثالثة، مركز ومدينة بني سويف، الفنت ، دشطوط ،  الشنطور، دلاص،النويرة، بني عدي، الميمون، ننا، صفط راشين ، قسمي الإشغالات بالمنطقتين الثانية والخامسة،هلية ، المنطقة الخامسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تلت، اقفهص، العواونة ، قــاي ، قمبش ، قمن العروس، الحمام، مشروع النظافة، المنطقة الأولى لمشروع النظافة

جامعة بني سويف تستعد لاختبارات القدرات بالفنون التطبيقية والتربية الرياضية

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق ديمو بني سويف

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 132حملة تفتيش شملت : مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة بجانب أكثر من 90 حملة  تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية ، والتي شملت 30 زيارة ف قطاع التعليم، تضمنت دواوين المديرية والإدارات ومركز تطوير تكنولوجي والمدارس، و8 زيارات في قطاع التموين ( مديرية وإدارات ومكاتب تموين ) ، و14  زيارة  للقطاع الزراعي ( المديرية  والإدارات والجمعيات الزراعية ) ، و14 مثلها في قطاع التضامن الاجتماعي ( المديرية والإدارات والوحدات ) ، و10 زيارات  في قطاع الطب البيطري ( المديرية والإدرات والوحدات والمكاتب) ، و3 زيارة لمديريتي الإسكان  والطرق والنقل، و3 زيارات  لمديرية وإدارات العمل " القوى العاملة " ، و9 زيارات على مراكز  وإدارات الشباب والرياضة ،

من جانبه وجه المحافظ بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها،وشملت : حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية ،مع  تكرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها  مجدداً.
 

الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الطرق والنقل المشاركة المشروعات الجاري تنفيذها غنيم محافظ بنى سويف لمشروعات محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مكتب المحافظ والمراكز ني سويف نطق مكاتب الصحة مشروعات مشروعا مستشفى الصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.. بيان عاجل من آبي أحمد حول سد النهضة

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

موضوعات متعلقة

صحة بني سويف: كشف مجاني على 1190 حالة في بني منين

ترشيحاتنا

من ليفربول.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة عالمية جديدة

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيهًا

لجميع الأصناف.. أحدث أسعار الخضار في سوق الجملة| فيديو

إزالة تراكمات القمامة بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

القوات الروسية تصد 17 هجوما وتحيد 315 جنديا على محور دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة العالمية بشأن تسبب الأسبارتام في السرطان.. ما هى بدائله

تناول هذه الفواكه للتغلب على موجة ارتفاع حرارة الجو | لن تتوقع

لحماية العين.. نصائح ضرورية لمنع حساسية العدسات اللاصقة| تفاصيل

هذه تكلفته وأماكن إجرائه.. ما هو DNA Test سر رشاقة ياسمين صبري

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ