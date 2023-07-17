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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع مياه الشرب لغسيل الشبكات في القليوبية

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 6 ساعات  وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة  مساء وحتى الساعة الرابعة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

محافظ القليوبية يطلق مبادرة قريتي جميلة ونظيفة بـ بطا وورورة مركز بنها

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من ناحية اخرى أطلق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مبادرة ( قريتي جميلة ونظيفة ) بقريتي بطا وورورة بمركز بنها  ضمن المبادرة التي نظمتها محافظة القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها لرفع كفاءة 40 قرية من قرى مركز ومدينة بنها وتبدأ من اليوم الموافق 16 يوليو حتي 27 يوليو.

وأكد المحافظ أن المبادرة تشتمل على نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة، وزراعة ٣٠٠٠ شجرة مثمرة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة ودهان اسوار وأعمدة وصيانة الإنارة العامة وتطوير مناطق المقابر ورفع كفاءتها وتمهيد الطرق والشوارع وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وازالة التعديات والاكشاك المخالفة الموجودة علي اسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

وأشار الى أن المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة للحفاظ على الصحة العامة للمواطن القليوبي، وخلق بيئة صحية والتخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية خاصة فى فصل الصيف.

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