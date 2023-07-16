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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية بمدينة بنها شملت المرور علي أعمال إنشاء المرحلة (ج) من ممشي أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها وتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريدا ندا وذلك لمتابعة الأعمال الجارية وذلك في اطار المتابعة الدورية لتلك المشروعات لدفع نسب الإنجاز بها وتذليل العقبات لافتتاحها مع العيد القومي لمحافظة القليوبية.

وبدأ المحافظ الجولة بمتابعة ممشي النيل بمنطقة معدية بطا حيث تتم الان أعمال السور الخرساني علي نهر النيل ووجه بدفع الأعمال وإنشاء مدخل خاص للمعدية للتيسير علي المواطنين ، كما وجه أيضا بإزالة سور الكورنيش بمنطقة نادي الري وإنشاءه وفق التصميم المعتمد بطول الكورنيش، وخلال الجولة تفقد الهجان أعمال بلاط الانتر لوك في المرحلة (ج) وأعمال تكسية الحوائط بالرخام كما تفقد الممشى في المنطقة الفاصلة ما بين المرحلة (ج)والمرحلة (د) عند نادي ضباط الشرطة حيث تم الانتهاء من تمهيدها بالكامل وجاري أعمال الحفر لإنشاء السور وتدبيشه، موجها بسرعة البدء في التجهيز للمرحلة (د) وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرسومات الهندسية اللازمة حتي يتم البدء فورا في أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل موجها باستغلال أقصي ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وإيجاد موارد للمحافظة.

جدير بالذكر أن الممشى يتم تنفيذه من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذى لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاء بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن  إقامة تنفيذ بعض  المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية لدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، وتفقد أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل المارين بالطريق الزراعي.

القليوبية القاهرة الفاطمية انشاء ممشى أهل مصر تطوير شارع فريد ندا كورنيش النيل فرص عمل للشباب محافظة القليوبية

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