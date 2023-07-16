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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

واحد مش كفاية.. شاهد رد فعل جماهير الأهلي بعد هدف التقدم أمام المقاولون

الاهلي
الاهلي

رصدت عدسة صدي البلد احتفال جماهيري النادي الأهلي عقب إحراز هدف التقدم في شباك المقاولون العرب قي اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدوري الممتاز والذي انتهي لصالح المارد 4-1

واصل النادي الأهلي عروضه القوية فى بطولة الدروي بعد الفوز الكبير الذى حققه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الاسبوع الرابع والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

ونجح أليو ديانج في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج وضعته في انفراد تام بالمرمى فاستلم الأخير الكرة على الفخذ بشكل رائع ثم سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى.

 

 

وأحرز جوزيف أوتشايا هدف تعادل المقاولون العرب في الدقيقة 24 بعد  تنفيذ ركلة حرة للمقاولون بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اهداها أحمد علاء بالرأس إلى جوزيف أوتشايا المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية لتسكن الشباك.

وفى الشوط الثانى نجح محمد شريف فى احراز الهدف الثانى للأهلي فى الدقيقة 52 بعدما استغل الضربة الركنية ليضعها برأسه فى مرمى المقاولون العرب .

وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة 70 والغاه الحكم بداع التسلل ولكن يتدخل الفار ويحتسب الهدف لعدم وجود أى تسلل فى الكرة .

وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الرابع من ضربة جزاء فى الدقيقة 89 التى حصل عليها محمود عبد المنعم كهربا بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء .

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

الأهلى بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة بدون أى خسارة فيما توقف رصيد المقاولون عند 44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع

 

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