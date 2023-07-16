للمرة الأولى في تاريخه .. ألكاراز بطلا لـ ويمبلدون للتنس

توج الإسباني كارلوس ألكاراز، ببطولة ويمبلدون للتنس، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، ضمن منافسات دور النهائي، الذي أقيم بينهما اليوم.

تقدم ديوكوفيتش بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-1، ثم تعادل ألكاراز في المجموعة الثانية بفوزه بنتيجة 7-6.

وفي المجموعة الثالثة فاز ألكاراز بنتيجة 6-1، قبل أن يفوز ديوكوفيتش بالمجموعة الرابعة بنتيجة 6-3.

وأخيرًا، نجح ألكاراز في خطف اللقب من ديوكوفيتش، بعد فوزه بالمجموعة الخامسة بنتيجة 6-4، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح الإسباني.