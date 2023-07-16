بـ 9 صفقات جديدة | الاتحاد المنستيري يعلن استعداده لمواجهة الزمالك

أكد أمير حيزم الأمين العام للاتحاد المنستيري التونسي، أن النادي ضم 9 صفقات جديدة استعدادا للبطولة العربية.

قال أمير حيزم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بدأنا الاستعداد للبطولة العربية منذ أسبوع ونسعى للظهور بصورة طيبة".

وأضاف: "سوف نتجه للسعودية يوم 23 يوليو الجاري، استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية".

وعن مواجهة الزمالك قال: "الزمالك فريق كبير ومواجهته ستكون مكشوفة للجهاز الفني، وفريقنا يملك عناصر جديدة في البطولة العربية، والفريق ضم 9 لاعبين جدد استعدادا للبطولة العربية" .

واختتم: "التحقيقات التي تم إجراؤها على هامش مباراة الصفاقسي لن تؤثر على الإطلاق على اللاعبين".

