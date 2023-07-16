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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ 9 صفقات جديدة | الاتحاد المنستيري يعلن استعداده لمواجهة الزمالك

صدى البلد

أكد أمير حيزم الأمين العام للاتحاد المنستيري التونسي، أن النادي ضم 9 صفقات جديدة استعدادا للبطولة العربية.
قال أمير حيزم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بدأنا الاستعداد للبطولة العربية منذ أسبوع ونسعى للظهور بصورة طيبة". 
وأضاف: "سوف نتجه للسعودية يوم 23 يوليو الجاري، استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية". 
وعن مواجهة الزمالك قال: "الزمالك فريق كبير ومواجهته ستكون مكشوفة للجهاز الفني، وفريقنا يملك عناصر جديدة في البطولة العربية، والفريق ضم 9 لاعبين جدد استعدادا للبطولة العربية" .
واختتم: "التحقيقات التي تم إجراؤها على هامش مباراة الصفاقسي لن تؤثر على الإطلاق على اللاعبين".
 

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