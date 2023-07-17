خبير اقتصادي: الحكومة المصرية التزمت أمام المؤسسات العالمية بتمكين القطاع الخاص

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على ترحيب صندوق النقد الدولي بإعلان مصر بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مصر تسير بالخطة الموضوعة من قبل الحكومة المصرية لانتهاج اقتصاد جيد وقوي وتحسيني خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "الحكومة المصرية التزمت التزام أمام المؤسسات العالمية في تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال طرح عدد من الطروحات الحكومية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة المساهمة والمشاركة في الأوضاع الاقتصادية".

وأشار: "الحكومة التزمت في نهاية العام المالي 30 يونيو 2023 بخروج عدد من الشركات للمستثمرين قدرت بحوالي 1.9 مليار دولار"، موضحا: "صندق النقد الدولي تابع هذا الأمر ووجد التزام من الحكومة المصرية وهناك مسار اقتصادي واضح".