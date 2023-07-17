القبة الحرارية| الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

أكد الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا مستمرة، قائلا :"الجو ده مكمل معانا لنهاية الأسبوع".

وأضاف مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن من المتوقع أن يشهد طقس الإثنين استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتابع الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

القبة الحرارية

وأكمل الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بمرتفع القبة الحرارية الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الناتج عن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.