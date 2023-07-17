إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى حسن الرداد عن فيلمه الجديد بلوموندو

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة إلي زوجها الفنان حسن الرداد، عن فيلمه الجديد “بلوموندو”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت إيمي سمير غانم: “بالتوفيق حسون”.

وكشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن البوستر التشويقي الاول للفيلم ، الذي يجسد بطولته النجم حسن الرداد ، حيث يظهر الرداد على الافيش مرتدياً قناع يخفي وجهه من خلاله ، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات .

الفيلم اخراج ياسر سامي ، تأليف حازم ويفي و محمد ويفي ، إنتاج سامر المحضر ، ، ويضم نخبة من نجوم الكوميديا .

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.