كوريا الجنوبية تقرر دعم أوكرانيا بأجهزة للكشف عن الألغام

قال نائب مستشار الأمن القومي لرئيس كوريا الجنوبية كيم تاي-هيو، إن بلاده بصدد إرسال أجهزة للكشف عن الألغام وإزالتها إلى أوكرانيا؛ لمساعدتها على صد الهجمات الروسية.



وأشار كيم تاي-هيو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، إلى أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول التقى يوم أمس الأول بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية (كييف) واتفقا على تزويد البلاد بحزمة من المساعدات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار تحت عنوان "مبادرة أوكرانيا للسلام والتضامن".



وأوضح المسئول الكوري الجنوبي أن هذه المبادرة تتكون من تسعة مكونات، بما في ذلك توريد معدات أمان إضافية.



وقال كيم تاي هيو"ستوسع كوريا الجنوبية دعم الإمداد العسكري إلى أوكرانيا، وعلى المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل، تدرس سول تعزيز التعاون في المشاريع الدفاعية بين البلدين".



من جانبها ،أكدت وزارة الدفاع الكورية أن موقف كوريا الجنوبية المتعلق بتقديم مساعدات غير قاتلة إلى أوكرانيا لا يزال كما هو دون تغيير، بعد أن قام الرئيس الكوري يون سيوك-يول بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا لتأكيد التضامن .



يذكر أنه في العام الماضي ، أرسلت سول 3 دفعات من المساعدات العسكرية غير المميتة إلى أوكرانيا بما في ذلك مجموعات الإسعافات الأولية والأدوية والأقنعة الغازية والخيام والسترات الواقية من الرصاص والمواد الغذائية للقوات الميدانية.



