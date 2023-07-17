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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هدايا مجاناً عند شراء زيوت سيارات بمصر | تفاصيل

هدايا فورية عند شراء
هدايا فورية عند شراء زيت سيارات 

أعلنت احدي شركات زيوت السيارات بمصر عن هدايا مجانية فورية عند شراء منتجاتها من الزيوت، ويتم تطبيق ذلك العرض اذا قمت بشراء 5 عبوات من أنواع زيوتها المختلفة خلال تلك الفترة الجارية .

هدايا فورية عند شراء زيت سيارات 

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هدايا فورية عند شراء زيت سيارات 

- عرض بيع الزيوت

يمكن الحصول علي تيشرت كوارتز كـ هدية فورية عند القيام بشراء زيت توتال كوارتز 9000 XTRA ، أو زيت إنيو 5W-40، أو زيت 5W-30 .

هدايا فورية عند شراء زيت سيارات 

بالإضافة الي أن شركة الزيوت قامت أيضا بتقديم عروض علي زيت كوارتز 7000 S ، و زيت 5000 SL، ويتضمن العرض الحصول علي شنطة رياضية هدية فورية عند القيام بشراء الزيوت السابقة ، ويظل عرض الهدايا معمول به حتي نفاذ الكمية .

هدايا فورية عند شراء زيت سيارات 

والجدير بالذكر أن شركة الزيوت قامت بتقديم عروض للمواطنين المتواجدين في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، بالإضافة الي تقديمها الي الكثير من العروض والكثير من الأنشطة والفعاليات والألعاب مع هدايا وجوائز تصل قيمتها الي مبلغ 5000 جنيه .

تيشرت كوارتز هدية فورية زيت توتال كوارتز 9000 XTRA زيت إنيو 5W-40 زيت 5W-30 زيت كوارتز 7000 S زيت 5000 SL

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