أم تنهى حياة أطفالها الثلاثة بوحشية في سوهاج والسبب صادم| القصة الكاملة

تجردت أم من كل معانى الرحمة والإنسانية، وغاب عنها عقلها ، وأقدمت في لحظة شيطانية سيطرت على أفكارها بقتل أولادها الثلاثة، خوفا من أن يأخذهم والدهم الذى قامت بخلعه .

وقررت الأم ألا تترك أبنائها لزوجها الذى خلعته وقامت بإعطائهم حبوب مسممة لتقتلهم حتى لا يذهبوا لوالدهم .

أحداث الواقعة

في دائرة اسم ثانى محافظة سوهاج ، تدور أحداث الجريمة الشيطانية ، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول “ا. ح- 6”، سنوات، وشقيقيها “ر. ح”، 8 سنوات، و"ب. ح"، 10 سنوات، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة؛ نتيجة إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وبسؤال والدة الأطفال الثلاثة "ف. ا"، في العقد الثالث من العمر، أقرت بقيامها بإصابة أطفالها بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام بإحدى المطاعم الشهيرة .

ولكن أثبتت التحريات شراء الأم أقراص لحفظ الغلال من أحد الأطباء البيطريين، واعطتها لأطفالها الثلاثة، وبمواجهة الأم انهارت واعترفت بجريمتها بسبب خلعها زوجها والد الأطفال، وخوفها من أن يأخذهم أبوهم منها رغمًا عنها، فقررت التخلص منهم حتى لا يذهبوا لطليقها.

وتم تحرير المحضر وتم احالتها الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وأمرت بحبس والدة الاطفال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.