لغة القوة فقط.. مجلس الأمن الروسي يعلق على هجوم القرم

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، على الهجوم الأخير على جسر القرم الذي وقع اليوم الاثنين.

وقال ميدفيديف، عبر حسابه على منصة "تليجرام" إن "التجربة العالمية والخاصة، تظهر استحالة محاربة أوكرانيا بالعقوبات الدولية أو الترهيب أو التحذير، فهم يفهمون لغة القوة فقط".

وأضاف أنه "يجب تفجير منازل الإرهابيين، والقضاء على شركائهم"، مؤكدًا أن الأهم من ذلك هو القضاء على القيادة العليا لهم.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت اليوم الاثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق "تليجرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف هذا النظام يعتبر إرهابياً ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة".