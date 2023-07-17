مقبضش من شهرين .. مرتضى منصور يحسم مصير أوسوريو في الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى أن المدرب مستمر مع الفريق في الفترة المقبلة ولن يرحل، مشيرًا إلى أن المدرب لم يحصل على راتبه منذ شهرين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وتابع :"لاعبو الزمالك لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 شهور بسبب الأزمة المالية".

وأكمل :"سنعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل نكشف فيه كل الأسرار ومن يحاول هدم النادي، وفضلت عقد المؤتمر بعد آخر مباراة في الدوري حتى لا يتأثر اللاعبون بشكل سلبي".

وأضاف :"سنقوم بتلبية كل طلبات أوسوريو فيما يتعلق بالصفقات الجديدة وسنتعاقد مع كل المراكز التي طلبها".

