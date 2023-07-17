جدل في العقد | لاعب يحرّك أزمة بين الزمالك ونادٍ شهير

كشف مصدر مقرب من أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لنادي إنبي عن موقف اللاعب من تفعيل الفريق البترولي لبند ضمه بصورة نهائية من الأبيض.

وأكد المصدر أن أحمد عيد يرفض الاستمرار في إنبي ويفضل العودة للزمالك بعد انتهاء الموسم الحالي له مع الفريق البترولي.

وكان مسؤولو إنبي تحدثوا مع أحمد عيد لتفعيل بند أحقية الشراء، ولكن اللاعب رفض وأبدى رغبته في الاستمرار مع الزمالك.

وشدد المصدر على أن الظهير الأيمن لم يوقع على عقود الانتقال النهائي لنادي إنبي، بالرغم من إخطار النادي البترولي لإدارة الزمالك بتفعيل بند شراء اللاعب.

وكان محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي أعلن خلال الساعات الماضية عن تفعيل بند شراء عقد أحمد عيد من الزمالك.

وأضاف قائلا :"يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا، واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد وهو موقع من بداية الموسم".

وكان الزمالك تواصل مع أحمد عيد، لمطالبته بالانتظام في تدريبات الزمالك استعدادا للبطولة العربية المقرر انطلاقها نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد المصدر أن المدير الفني للفريق الأبيض رفض فكرة ضم الحارس بسبب حاجته لحارس مرمى بمواصفات خاصة ويجيد اللعب بقدمه.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

راحة خمسة أيام للاعبي الزمالك بعد لقاء فاركو

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو امس في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.