بعد رحيل زوران.. تعرف على الأقرب لقيادة الاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري، توجيه الشكر للمدير الفني زوران على مجهوداته طوال الفترة الماضية التي تولى فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة، وتمنى له كل التوفيق في خطواته القادمة.

وكان عقد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندري، اجتماعا صباح اليوم، الإثنين، مع الصربى زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة ووكيل المدير الفني.

وتم استعراض كافة الموضوعات الخاصة بشئون فريق الكرة، واستمع رئيس النادى جيداً لوجهة نظر " زوران " و رؤيته الفنية و التي أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وأكد زوران لرئيس النادى، أنه يرغب في عدم الاستمرار في مهام عمله و العودة لبلادة في هذا التوقيت و أصر على هذه الرغبة.

ورحب "زوران"، بالعودة لقيادة زعيم الثغر في المستقبل، معبراً عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادى الاتحاد السكندري.

العشري يقترب من خلافة زوران

وأصبح طارق العشري المدير الفني السابق لنادي فاركو أحد اهتمامات مجلس الإدارة في الوقت الحالي من أجل التعاقد معه لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للصربي زوران.

وأكد مصدر مسئول بالاتحاد السكندري أنه تم التفاوض مع المدير الفني السابق لفاركو من أجل قيادة الفريق.

وأشار إلي عقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري اجتماعا طارئا لإنهاء الاتفاق مع المدير الفني وتحديد متطلباته قبل انطلاق الموسم.

ووافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على قبول استقالة الصربي زوران خلال الساعات الماضية بعد إصرار المدير الفني على الرحيل.