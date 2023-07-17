رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، اليوم الأثنين، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي.

وأضاف بانجا على هامش اجتماع لـ مجموعة العشرين: "في واقع الأمر، الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة، صحيح أن أداءه تجاوز التوقعات، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات".

وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، بأن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل سنوي 3% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضحت جورجيفا، في تصريحات نقلتها “رويترز”، أن تلك المستويات أقل من المتوسطات التاريخية البالغة 3.8% بما قد يضغط على تدفقات رأس المال.

وأضافت: “ستحتاج الحكومات بشكل خاص في الأسواق النامية إلى تشديد السياسة المالية للسيطرة على الديون ومساعدة التضخم”.

وحافظت أوبك في تقريرها الشهري لشهر يوليو، على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 2.6% في 2023، وتوقعت نمو الاقتصاد العالمي 2.5% في 2024.