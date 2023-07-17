عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، اليوم الأثنين، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي.

وأضاف بانجا على هامش اجتماع لـ مجموعة العشرين: "في واقع الأمر، الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة، صحيح أن أداءه تجاوز التوقعات، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات".

وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، بأن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل سنوي 3% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضحت جورجيفا، في تصريحات نقلتها “رويترز”، أن تلك المستويات أقل من المتوسطات التاريخية البالغة 3.8% بما قد يضغط على تدفقات رأس المال.

وأضافت: “ستحتاج الحكومات بشكل خاص في الأسواق النامية إلى تشديد السياسة المالية للسيطرة على الديون ومساعدة التضخم”.

وحافظت أوبك في تقريرها الشهري لشهر يوليو، على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 2.6% في 2023، وتوقعت نمو الاقتصاد العالمي 2.5% في 2024.

تقرير أوبك الشهري: توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 2.5% في 2024

أخرها الصين وتايوان| إلى أين يسير الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية؟

الاقتصاد العالمى رئيس البنك الدولي أجاي بانجا مجموعة العشرين صندوق النقد الدولى كريستينا جورجيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مقبضش من شهرين .. مرتضى منصور يحسم مصير أوسوريو في الزمالك

موضوعات متعلقة

تقرير أوبك الشهري: توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 2.5% في 2024

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل سنوي 3% الأعوام الخمسة المقبلة

أخرها الصين وتايوان| إلى أين يسير الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية؟

خبير: فيتنام تطرح نفسها كلاعب أساسي في الاقتصاد العالمي

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

ترشيحاتنا

يتلاعب بالعقول ويفك شفرات الدماغ.. تحذير عاجل من اليونسكو بسبب الذكاء الاصطناعي

ترامب يتلقى ضربة قوية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. تفاصيل

ألف باء إسلام.. دار الإفتاء تدعو إلى التحلي بأخلاق النبي في ذكرى الهجرة جوهرا لا شكلا

ليست مجانا.. شروط روسيا للعودة لاتفاق البحر الأسود بشأن تصدير الحبوب

ميركاتو الصيف.. 23 لاعبا في قائمة الراحلين عن الأهلي والزمالك

اذهب لمستشفى فورا .. أعراض تؤكد اصابتك بضربة شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز باللبن |أحلى من المحلات

إجازة المصيف السبب.. قلق في قنا بعد زيادة الحالات المصابة بحمى الضنك

نشرة المرأة والصحة| تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة.. زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ