أفشة يعلن عن حسابه الرسمي الوحيد على فيسبوك.. شاهد

أعلن محمد مجدي أفشة، لاعب نادي الأهلي، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر أفشة صورة للحساب و علق: البيدج الرسمية والوحيدة ليا علي فيسبوك.

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما الخميس الماضي ، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.