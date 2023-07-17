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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذهبوا لتعلم اللغة الروسية.. اختفاء 6 سوريين في موسكو

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

قال مسؤول إنفاذ القانون في روسيا، اليوم الاثنين، إن 6 مواطنين سوريين قدموا إلى موسكو لدراسة اللغة الروسية كجزء من مجموعة اختفوا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح المصدر المسؤول في وكالة إنفاذ القانون الروسية، أن رئيس قسم الخارجية في معهد بوشكين الحكومي للغة الروسية أبلغ الشرطة الروسية باختفاء الـ 6 أشخاص.

وأضاف أن مجموعة من 16 سوريا وصلوا إلى موسكو في بداية شهر يوليو الحالي، حيث حضروا جميع الدروس الخاصة بتعلم اللغة الروسية وكانوا مقيمين، لافتا إلى أن 6 اشخاص منهم اختفوا مؤخرا ولا احد يعرف مكانهم وانقطع الاتصال بهم.

وأشار المصدر المسوؤل إلى أن أصغر الأجانب المفقودين يبلغ من العمر 24 عامًا ، وأكبرهم يبلغ 45 عامًا، ولا يزال التحقيق جارياً.

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