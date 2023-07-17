بـ 34 مليار دولار.. متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة بشأن ملف الطاقة المتجددة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن توقيع وثيقة مع شركة أكوا باور يأتي استكمالا لما تم توقيعه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، إذ كان هناك توقيع عدد من مذكرات التفاهم حول 28 ألف ميجا وات مع 4 تحالفات للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

متحدث الكهرباء: نشجع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية في قناة "TEN"، أن توقيع وثيقة جديدة اليوم استكمالا للإجراءات التي تم اتخاذها، بداية من إتاحة أرض لإنتاج 10 ميجا وات باستغلال الرياح، وكان قد سبق ذلك توقيع اتفاقيتين في هذا الصدد، لافتا إلى أن الاستثمارات في هذا المجال تصل لـ 34 مليار دولار وذلك سعيا لتنفيذ المخطط الاستراتيجي المصري لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل لنسبة 42% ومن المستهدف الوصول لهذه النسبة في عام 2030.

وتابع المتحدث باسم الكهرباء، أن توقيع مصر اتفاقيات ووثائق في هذا الملف يعكس جدية مصر في التوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة، والإمكانيات الضخمة المتواجدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص سواء من الشركات العربية والمصرية والأجنبية في التوسع في ضخ الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.