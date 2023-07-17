السباجتي بولونيز.. قائمة الأكلات المفضلة على مائدة العائلة المالكة البريطانية

يتوقع كثيرون أن يكون طعام العائلة المالكة ببريطانيا جامعًا بين ألذ الأطعمة الفاخرة، كما يتخيل البعض أن هذه العائلة التي تعد من أشهر وأغنى العائلات حول العالم، تتناول طعامها على مأدبة رسمية تحتوي على الأطعمة الفاخرة والثمينة فقط.

لكن الحقيقة تبدو على عكس هذا، إذ يفضل أفراد العائلة المالكة ببريطانيا العديد من الأطعمة البسيطة مثل كعكة بسكويت الشوكولاتة والبيتزا والبيض المخفوق الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في وجبة الإفطار الخاصة بها.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، تستمتع العائلة المالكة ببريطانيا أيضًا بالسمك ورقائق البطاطس والسباجتي بولونيز والعديد من الأطعمة البسيطة الأخرى التي تم مشاهدتها تتناولها أثناء تأدية واجباتها الملكية، كما أن الحلوى المفضلة لدى أميرة ويلز هي بودينج التوفي اللذيذ.

العائلة المالكة البريطانية

كعكة البسكويت بالشوكولاتة

وأكد الطاهي الملكي السابق "دارين ماكجرادي" أن كعكة البسكويت بالشوكولاتة المقرمشة تعتبر من الأطعمة المفضلة لدى العائلة المالكة ببريطانيا، حيث كانت كعكة البسكويت بالشوكولاتة عنصرًا أساسيًا مع شاي الملكة إليزابيث بعد الظهر.

كما أن الأمير ويليام طلب أن تكون إحدى كعكات زفافه هي كعكة بسكويت الشوكولاتة.

السباجتي بولونيز

إلى جانب ذلك، يمارس الأمير ويليام حياته الزوجية كأي زوج طبيعي، بل أنه يحاول التودد لزوجته "كاثرين أميرة ويلز" من خلال إظهار مهاراته في الطهي عن طريق إعداد وجبات لها في فترة وجودها بالجامعة مثل السباجتي بولونيز.