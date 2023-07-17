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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيع 10 اتفاقيات في ملتقى الأعمال السعودي التركي بـ جدة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة "العربية"، مساء اليوم الاثنين، بأن مجلس الأعمال السعودي التركي، والذي ينعقد اليوم في مدينة جدة السعودية بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة، سوف يشهد توقيع 10 اتفاقيات في مجالات اقتصادية تشمل التعدين والطاقة والرعاية الصحية والتغذية والزراعة والعقارات والإعمار والسياحة.

وقالت إن هناك نحو 390 شركة تركية تعمل في السعودية، فيما تستثمر نحو 1140 شركة سعودية في تركيا، مشيرةً إلى أن اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التركي شهدت حضور أكثر من 200 شخصية تجارية تركية من المهتمين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، نحو 781 مليون دولار.

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وقفزت التجارة البينية بين الدولتين من 4.5 مليار دولار في عام 2017 إلى 6.1 مليار دولار في عام 2022، حيث بلغت صادرات تركيا إلى السعودية العام الماضي 1.05 مليار دولار ما يشكل قفزة عن أرقام عام 2021 والتي كانت عند حوالي 250 مليون دولار.

والأسبوع الماضي عُقد ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول حيث تم توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.

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