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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشأن الدوري المصري.. مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صدى البلد

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا للجمهور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مجدي عبد الغني : في رأيك - من هو أفضل لاعب في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم؟ 🤔

تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق فاركو بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

أحرز ثنائية الزمالك سيد عبدالله نيمار والسنغالي ابراهيما نداي فيما سجل هدفي فاركو سيف تيري.

 

النادي الأهلي والزمالك بحاجة ماسة إلى تعديل الأوضاع واستقدام صفقات تليق بتاريخ وإمكانيات قطبي الكرة المصرية في ظل مشاركة الفريقين في البطولات القارية والدولية إضافة إلي نظيرتها المحلية.

 

إدارة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وضعا فى الحسبان ضرورة الإطاحة بالعناصر الغير مفيدة فنيا فى صفوف الفريقين استعدادا للموسم القدم.

 

23 لاعبا فى صفوف قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك على طاولة المرشحين للرحيل عن صفوف الفريقين فى ميركاتو الصيف.

 

مجدي عبد الغني الدوري المصري الدوري المصري الممتاز ترتيب الدورى

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