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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: الجهاز المصرفي في مصر تجاوز الأزمات ببراعة

مصطفى بدرة، الخبير
مصطفى بدرة، الخبير الإقتصادي

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الجهاز المصرفي في مصر، كان بارعا في تجاوز التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة، مشيرا إلى أنه كان لديه القدرة على مواجهة التضخم.

 

وقال مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الأوضاع الأمنية للدولة، ساهمت في زيادة الاستثمار في الدولة، مما كان له القدرة على تحسين مستوى الاقتصاد.

 

الفترة القادمة

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تسير بالخطة الموضوعة من قبل الحكومة المصرية لانتهاج اقتصاد جيد وقوي وتحسينه خلال الفترة القادمة.

 

مصطفى بدرة الجهاز المصرفي التضخم الاقتصاد مصر

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