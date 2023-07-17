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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

تعديات على الأراضى
تعديات على الأراضى الزراعية

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بياناً بشأن ما تم إزالته اليوم من تعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجة (21) من إزالة التعديات على أملاك الدولة.

 

حيث تم إزالة حالة تعدي  ولاية الإدارة العامة لصرف دمياط بمساحة (160) متر بمركز ومدينة كفر سعد ، ليبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بداية هذه المرحلة (43) حالة تعدي مباني بمساحة (3283) متر،وحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة (30) فدانا.

 

هذا وقد ،، وجهت "محافظ دمياط" بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

 

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