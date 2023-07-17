أحمد موسى يستعرض تفاصيل لقاء أبو العينين مع رئيس البرلمان السوري والوفد المرافق له..فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لبرلمان دول البحر المتوسط، ورئيس البرلمان السوري حمودة صباغ والوفد المرافق له.



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط رفيع المستوى برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، الرئيس الشرفى للبرلمان، عقد سلسلة اجتماعات فى دمشق خلال زيارته الحالية لسوريا للاطلاع على الاوضاع هناك وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين برلمان البحر المتوسط ومجلس الشعب السورى، حيث التقى الوفد حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب، كما التقى أعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين.

وأضاف أن النائب محمد أبو العينين أكد على قوة ومتانة علاقات الشعبين المصرى والسورى على مر التاريخ . مشيرا الى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للدولة السورية والحفاظ على وحدتها ودعم مؤسساتها، من أجل الوصول الى حل سياسى يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شئونها.

وأكد النائب محمد أبو العينين على قوة ومتانة علاقات الشعبين المصرى والسورى على مر التاريخ . مشيرا الى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للدولة السورية والحفاظ على وحدتها ودعم مؤسساتها، من أجل الوصول الى حل سياسى يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شئونها.

وأشاد أبو العينين بقوة وإرادة الشعب السوري التى ساهمت فى الحفاظ على سوريا موحدة وقوية وستكون الدافع في المستقبل لإعادة إعمارها وايجاد الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين السوريين الى بلادهم، مشيرا الى أن الأشقاء السوريين الذين وفدوا الى مصر يلقون كل مودة وترحاب من الدولة ومن الشعب المصرى، مضيفا أن السورى يعامل كالمصرى تماما وله كافة الحقوق فى الحصول على التعليم والصحة بشكل مجانى وله حق العمل والاستثمار، مشيدا بالدور الايجابى للسوريين فى مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادى.

وعبر أبو العينين عن تضامنه ودعمه الكامل للشعب السورى، مؤكدا أهمية نقل ما يعانيه الشعب السوري من آثار العقوبات الاقتصادية إلى العالم عبر برلمان البحر المتوسط الى برلمانات العالم، مشيرا الى ضرورة الرفع الفورى للعقوبات التى تضر بالشعب السورى الذى يتعرض لظلم بيّن وعانى الكثير خلال السنوات العشر الماضية، مطالبا بالرحيل الفورى للاحتلال الأجنبي غير الشرعي لبعض الاراضى السورية، مؤكدا أن الشعب السورى من حقه أن يعيش حرا على أرضه وأن يبنى مستقبله بإرادته الحرة المستقلة ودون تدخل خارجى، مشددا على الرفض الكامل لأى تدخل خارجى فى الشأن السورى ومطالبا بانهاء التلاعب بمعاناة الشعب السورى وبالقضية السورية فى الصراعات بين الدول الكبرى، وضرورة وفاء المجتمع الدولى بتعهداته من أجل مساعدة الشعب السورى على إعادة إعمار بلده.

وقال إن برلمان البحر المتوسط سيكون حريصا على نقل الصورة الحقيقية لما تشهده سوريا الى كل برلمانات العالم.

