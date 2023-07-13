عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين في ختام دور الانعقاد الثالث

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في ختام دور الانعقاد الثالث.
 

ووجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التهنئة للنواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث، قائلا: "أهنئ النواب بدورة برلمانية شهد لها العالم وقد أطلعت على رأي النواب في البرلمان الأوروبي والدولي وأعلم صدى إنجازاتكم التى قدمها المجلس وأحييكم على هذه الإنجازات.

 

وأضاف، كنائب أعلم حجم المسئولية الملقاة على عاتق النواب أمام دوائرهم والعبء الكبير الذى يتحملونه للموازنة بين احتياجات المواطنين الملحة وما تستطيع الحكومة القيام به.

مؤكدا أن ما شهده المجلس خلال الدورة البرلمانية هو ملحمة من الوطنية وحتى إن اختلفت الآراء بين النواب لكن كان الهدف والمقصد واحد وهو مصر والمصلحة العليا للوطن".

 

وقال "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمجلس: "كنت في بروكسل منذ أيام وكان هناك احتفال باليوم الوطنى لمصر وبثورة 30 يونيو بمشاركة أكثر من 700 شخصية من قيادات البرلمان الأوروبي وقيادات الاتحاد الأوروبي ومن الناتو وجميع السفراء العرب فى بلجيكا وحملت كلماتهم إشادة كبيرة بما تحققه مصر وتقدير كبير لقيادتها ولمكانتها ودورها. 

 

وأضاف لقد أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن مصر لديها الأمن والاستقرار والمكانة والمصداقية وهى شريك رئيسى للاتحاد الأوروبي".

وتابع: " ما قيل فى هذا الاحتفال عن مصر يبعث على الفخر لكل المصريين . كان الجميع يتساءلون كيف صنعت مصر الاستقرار فى سنوات قليلة ، وكيف نجحت مصر فى استئصال جذور الإرهاب وتجفيف منابعه، وكيف حققت هذا التقدم على مسار التنمية المستدامة، وكيف حققت قفزة فى دور المرأة والشباب.

وأضاف ما يحدث فى مصر يثير إعجاب وتساءل المسئولين الأوروبين فرغم الأزمة الاقتصادية العالمية ما تزال مصر قادرة على النمو وتحقيق معدلات نمو ايجابية، مؤكدا أن هذا لم يأت ذلك من فراغ بل من رؤية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن التفاف الجميع خلفه، الشعب والبرلمان والمؤسسات. فهذا سر نجاح مصر، مضيفا هناك تقدير كبير للرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره فى مصر وفى المنطقة.

 

وقال "أبو العينين": "أوجه الشكر والتقدير لزعيم مصر وقائد جمهوريتها الجديدة مضيفا إن ما يحدث فى مصر من نهضة شاملة يسجلها التاريخ بأحرف من نور، ورغم الصعوبات والتحديات التى يعانيها العالم فمصر دولة قوية صادمة سوف تجتاز كل الصعوبات وتحقق كل أمالها وطموحاتها عاجلا وليس آجلا
ووجه النائب محمد أبو العينين الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإدارة جلسات المجلس بكل اقتدار وما قام به من جهود مشهودة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية إقليميا وعالميا
كما وجه الشكر للحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قائلا: "أدت جهود ضخمة بأمانة وواصلت العمل ليل نهار من أجل مواجهة التحديات العالمية التى فرضت علينا".

وأردف: "لن أنسى دور الأحزاب السياسية والشباب والمرأة وكل أعضاء المجلس الذين توحدت رؤاهم من أجل مصر ورفعة شأنها. كما وجه التحية الى رؤساء الهيئات البرلمانية وحزب الأغلبية حزب مستقبل وطن بقيادة رئيس هيئته البرلمانية النائب أشرف رشاد.

وقال إنه متفاءل بالمستقبل وسوف تحقق مصر أكثر وأكثر فى الفترة القادمة مشيدًا بالحوار الوطني الذي  شارك فيه الجميع  فى مشهد راقى نتباهى به أمام العالم.

 

ووجه الشكر لوزير الشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد على دوره البناء فى التواصل بين الحكومة والبرلمان كما وجه الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وكافة أعضاء المجلس على جهودهم البارزة فى التشريع.

كما وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة ركيزة الوطن وساعده فى البناء ودرعه فى مواجهة الأخطار.

 

تضحياتهم الغالية

كما وجه الشكر لرجال الشرطة البواسل عيون مصر الساهرة ولشهداء الوطن الأبرار الذى صنعوا بتضحياتهم الغالية الأمن والأمان.
 

النائب محمد أبو العينين مصطفى بكري دور الإنعقاد الثالث مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

انخفاض شديد لـ الدولار بسبب قرار مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. الكشف عن مفاجآت مدوية بشأن الحرب

السد العالي.. استقبال جنوني من جماهير الأهلي للشناوي وشوبير ولطفي قبل مباراة الزمالك|فيديو

المؤسسات الدينية لجماهير الأهلي والزمالك: الرياضة أخلاق.. لا للتعصب والتراشق بالألفاظ

سيرك أحمر.. ثلاثية مدوية من الأهلي في شباك الزمالك بالشوط الأول

قدام بعبع أفريقيا | مهيب يوجّه نقدا لاذعا لـ مدرب الزمالك بسبب الأهلي

معلول يطلق قذيفة تسكن شباك الزمالك وتعلن عن الهدف الثالث لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ