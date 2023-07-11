في ختام دور الانعقاد الثالث.. أبو العينين يثمّن دور النواب..ويوجه الشكر للرئيس السيسي قائد الجمهورية الجديدة

أبو العينين في كلمته بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث:

- أهنئ النواب بدورة كاملة شهد لها العالم

- العالم كله هنأ مصر بثورة 30 يونيو من بروكسل

- وقوفنا خلف الرئيس السيسي هو سر النجاح

- مصر صنعت الاستقرار ودحرت الإرهاب

- الحوار الوطني قام بعمل نتباهى به أمام العالم

- تحية لرجال القوات المسلحة والشرطة وشهداء الوطن

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التهنئة للنواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث، قائلا: "أهنئ النواب بدورة كاملة شهد لها العالم واطلعت على رأي النواب في البرلمان الأوروبي والدولي وأعلم صدى إنجازاتكم وأعلم حجم المسئولية الملقاة على عاتق النواب أمام دوائرهم، فهي ملحمة من الوطنية وإن اختلفت الآراء وكان الهدف واحدا وهو مصر والمصلحة العليا للدولة".

وقال "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة بنهاية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني: "كنت في بروكسل خلال احتفالات 30 يونيو وقيادات البرلمان الأوروبي والناتو والقيادات العربية هنأوا مصر"، مضيفا: "نبحث دائما عن الأقوى والمستقر والأمن وهي مصر التي تحدث عنها الجميع، ولم يأت ذلك من فراغ.. فمصر صنعت الاستقرار ودحرت الإرهاب".

وتابع وكيل مجلس النواب: "الجميع شاهد كيف شاركت المرأة والشباب في صناعة المستقبل وكنتم جميعا خلف الرئيس وهذا كان سر النجاح ومصر لديها أفق وطموحات كبيرة.. وننطلق للجمهورية الجديدة ببرلمانكم وجهوده التشريعية ورؤيته عن مستقبل مصر".

وقال "أبو العينين": "أوجه الشكر والتقدير لزعيم مصر وقائد جمهوريتها الجديدة وسوف يسجل التاريخ الإنجازات بأحرف من نور"، كما وجه الشكر للحكومة قائلا: "أدت الجهود بأمانة وبذلت مجهودا ضخما ونأمل أن تزول المشاكل العالمية التي فرضت علينا".

وأردف: "لن أنسى دور الأحزاب السياسية والشباب وأحيي المجهودات الضخمة لرؤساء الهيئات البرلمانية وحزب الأغلبية التي اجتمعت على كلمة واحدة"، مشيدًا بالحوار الوطني الذي شارك فيه الجميع من خلال برنامج عمل نتباهى به أمام العالم".

ووجه أبو العينين الشكر لوزير الشئون المجالس النيابية والأمين العام للمجلس و للإعلام قائلا: "الإعلام وجه رسائل هامة لمواجهة الإعلام المأجور الذي يبث في الخارج والذي يستهدف الدولة المصرية ويبث الشائعات".

كما وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة والشرطة وشهداء الوطن.