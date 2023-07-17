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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائب محافظ القاهرة: ارتفاع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 وفاة

صدى البلد

كشف د. حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، كواليس انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، مؤكدا أن سبب انهيار العقار أن أحد سكان المقيمين في الدور الأول قرر إزالة بعض حوائط منزله للتوسعة دون الرجوع إلى أي مؤسسة علمية أو استشاري هندسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن العقار مكون من أرضي و 4 أدوار، وبعض السكان أجرى تعديلات في الدور الأرضي، على الحمام والمطبخ، مما أدى إلى انهيار العقار .

وأشار د. حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إلى أنه تم ضبط المالك، والمقاول والعامل، لافتًا إلى أن العقار عمره أكثر من 70 سنة.

وذكر أنه نجا شخص واحد، من بين 14 شخص كانوا متواجدين داخل العقار وقت الانهيار، مؤكدًا وفاة 13 شخص نتيجة الانهيار.
وكشف أنه تم توفير شقق للناجين من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وتم صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي،  و25 لأسرة المصاب، وتوفير معاش 1000 جنيه لأسرة المتوفي، كما توفير شقق مؤقتة لحين توفير شقق أخرى، وهناك لجان لمعاينة العقار.

التحالف الوطني الاعلامي عمرو خليل برنامج من مصر تحالف الوطني عقار حدائق القبة محافظ القاهرة

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