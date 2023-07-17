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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النيابة الإدارية: عقار حدائق القبة صادر له قرار إزالة عام 1996

المستشار محمد سمير
المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية

علق المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، على انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، مؤكدًا أنه عقار حدائق القبة صادر له قرار إزالة عام 1996.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن فرق التحقيقات قامت بمعاينة موقع حادث عقار ، وهناك لجنة مشكلة لنظر تقرير فني هندسي حول اسباب سقوط العقار.

وواصل قائلًا:"سنصدر بيان شامل عن أسباب انهيار عقار حدائق القبة"، مؤكدًا تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار عقار حدائق القبة، ولجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسئولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك، فضلًا عن تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

الاعلامي عمرو خليل المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية انهيار عقار حدائق القبة برنامج من مصر

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