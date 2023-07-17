تلبية لرغبة الجمهور.. الأوقاف تقرر عقد مقرأة القرآن بعد صلاة الجمعة أسبوعيا

أعلنت وزارة الأوقاف ، أنه في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وبناء على رغبة الكثير من رواد المساجد، تقرر انعقاد مقرأة الجمهور يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار، من الجمعة القادمة 21 /7 /2023م وعلى المديريات الإقليمية متابعة تنفيذ ذلك.

وفي أبلغ رد علمي وعملي على المتطاولين على كتاب الله (عز وجل) شهدت مقارئ الجمهور أمس الجمعة 14 يوليو 2023م عقب صلاة العصر إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

جدير بالذكر أنه قد تم عقد (2451) مقرأة جمهور أمس الجمعة بمساجد الجمهورية موزعة على المديريات الإقليمية بمشاركة تزيد على خمسين ألف من محبي كتاب الله (عز وجل).