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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات عملاقة .. شاومي تبهر مستخدميها بهاتف جديد يتحدى سامسونج

هاتف شاومي القادم
هاتف شاومي القادم Xiaomi 14

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة بمواصفات عملاقة، حيث سيحصل الهاتف على أفضل تقنيات وإمكانات ممكنة هذا العام، وسيضم مستشعر مميز في الكاميرا الرئيسية، مع أكبر سعة تخزين داخلية 1 تيرابايت. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن شاومي ستطلق هاتف Xiaomi 14  خلال الربع الثالث في العام، مع تصميم مميز للغاية يناسب الشباب، مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 والذي يعد أفضل معالج لهواتف أندرويد خلال عام 2023. 

 

وسيقدم هاتف شاومي القادم Xiaomi 14  كاميرا رباعية خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة 1 / 1.28 ، مع كاميرا أخرى 50 ميجابكسل بفتحة عدسة  1 / 1.49 ، وكاميرا مقربة  مع تقريب بصري  3.2x ، بالإضافة إلى أخرى فائقة الاتساع، وفلاش LED في الخلف.   

 

وسيعمل هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 على أفضل معالج لهواتف الأندرويد من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية،  مقترنا بذاكرة عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، وما يصل إلى 1 تيرابايت من السعة التخزينية الداخلية.    

 

وسيحتوي هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 على بطارية بسعة تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 وات جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، هذا بالإضافة إلى شاشة مسطحة في المقدمة مع حواف نحيفة.

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