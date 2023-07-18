احذر.. لعبة شهيرة تدمر بطارية هاتفك وتستنزفه

كشف خبراء في مجال التكنولوجيا عن أكثر التطبيقات التي يمكنها تدمير البطارية واستنزاف هاتفك الذكي، ولكن كانت المفاجأة أن من بين هذه التطبيقات هي لعبة شهيرة يستخدمها عشرات بل مئات المستخدمين حول العالم.

وفقًا لخبراء التكنولوجيا في Decluttr فإن التطبيقات الأكثر ضررًا لبطارية هاتفك الذكي بشكل عام هي التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية حتى عندما لا يتم استخدامها بنشاط، وكانت تطبيقات شركة ميتا هي الأكثر استنزافًا للبطارية بالإضافة إلى لعبة Candy Crush “ كاندي كراش” الشهيرة.

وتعمل تطبيقات الألعاب مثل Candy Crush على إفراغ عمر بطارية هاتفك لأنها تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المعالج وغالبًا ما يلعب المستخدمون لفترات طويلة من الوقت.

وقال الخبراء إن إحدى الطرق لتقليل استخدام البطارية لهذه التطبيقات هي إيقاف الوصول إلى ميزات مثل الكاميرا والميكروفون، حيث يمكن أن يساعد تغيير الوصول إلى الموقع للسماح فقط عند استخدام التطبيق في الحفاظ على عمر بطارية هاتفك الذكي لفترة أطول.

كما نصح الخبراء بإيقاف تشغيل إعداد تحديث التطبيقات في الخلفية بهاتفك ، والذي يسمح للتطبيقات بالتحقق من التحديثات والمحتوى الجديد ، حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام بشكل نشط، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.