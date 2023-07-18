أعلنت رابطة المزارعين الإيطاليين "كولديريتي" أن إلغاء صفقة الحبوب يمكن أن "يهز الأسواق العالمية" ويهدد الاستقرار السياسي في المناطق التي تعاني من مشاكل الأمن الغذائي.

وقالت الرابطة، وفقا لوكالة نوفوستي: "هذا قرار سيهز الأسواق العالمية بسبب حجم إنتاج الحبوب في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن الصين وإسبانيا وتركيا استفادت من الاتفاقية، حيث حصلت على 24٪ و18٪ و10٪ من حجم المنتجات الأوكرانية التي تم تصديرها.

وأكدت أن الصفقة كانت مهمة أيضا "لمكافحة خطر المجاعة في 53 دولة حيث أنه وفقا للأمم المتحدة، ينفق السكان 60٪ على الأقل من دخلهم على الغذاء".

وتابعت: "لذلك، هناك خطر على الاستقرار السياسي، وتصاعد التوترات الاجتماعية وتدفقات الهجرة تتزايد، بما في ذلك نحو إيطاليا".

وشددت الوزارة على أن تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا، بقي حتى اللحظة الأخيرة يهدف إلى خدمة مصالح كييف ورعاتها الغربيين