15 مليارا.. محمد رمضان يحتفل بأعلى فنان عربي على تيك توك

شارك الفنان محمد رمضان، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل فيه بتخطيه ١٥ مليار مشاهدة على تيك توك، وكتب: “اعلى اسم فنان عربي بفضل ربنا ثم جمهوري العربي العظيم”.

وروج الفنان محمد رمضان، لموعد صدور فيلمه الجديد “ع الزيرو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب محمد رمضان: “2/8/2023 بجميع دور العرض”.

ونشرت الشركة المنتجة لفيلم على الزيرو مجموعة صور لأبطال العمل من الكواليس ترويجا للفيلم.

حددت الشركة المنتجة المنتجة لفيلم ع الزيرو والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، أواخر شهر يوليو موعد لطرحه فى السينمات .