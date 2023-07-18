ممارسة الرياضة والتغذية السليمة ضمن عوامل تحسين صحتك النفسية| تفاصيل

كيف تشعرين بأنكِ أقوى نفسيا، كثير منا يشعر بفقدان الثقة بالنفس وأنه مع تكرار الصدمات أصبح يحتاج لداعم نفسي.

كيف تشعرين بأنكِ أقوى نفسيا

الدكتورة سهام حسن أخصائي الصحة النفسية تتحدث لصدى البلد عن بعض الطرق التي يمكن اتباعها للشعور بالقوة النفسية وتحسين الصحة العقلية، ومنها:

ممارسة الرياضة: يمكن ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وتخفيف التوتر والقلق، وزيادة الطاقة والتركيز.

الاهتمام بالتغذية الصحية: يجب الاهتمام بتناول الغذاء الصحي والمتوازن لتحسين الصحة العقلية والنفسية، والحد من تناول المواد الغذائية الضارة مثل الكافيين والكحول والسكريات.

النوم الكافي: يجب الحصول على النوم الكافي لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وتجنب الأنشطة الرقمية قبل النوم لتحسين جودة النوم.

التواصل الاجتماعي: يمكن التواصل مع الأصدقاء والعائلة لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وتقليل الشعور بالعزلة.

البحث عن هواية: يمكن البحث عن هواية تحبها وتمارسها بانتظام لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وزيادة الاهتمام بالذات.

الاسترخاء والتأمل: يمكن الاسترخاء والتأمل لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وتقليل التوتر والقلق، وتعزيز الاسترخاء والراحة النفسية.

البحث عن المساعدة: في حالة الشعور بالضعف النفسي أو الاكتئاب أو القلق، يجب البحث عن المساعدة من الأصدقاء أو الأهل أو المهنيين في مجال الصحة النفسية.