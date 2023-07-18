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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ممارسة الرياضة والتغذية السليمة ضمن عوامل تحسين صحتك النفسية| تفاصيل

كيف تشعرين بأنك اقوي
كيف تشعرين بأنك اقوي نفسيا

كيف تشعرين بأنكِ أقوى نفسيا، كثير منا يشعر بفقدان الثقة بالنفس وأنه مع تكرار الصدمات أصبح يحتاج لداعم نفسي.

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كيف تشعرين بأنكِ أقوى نفسيا

 

الدكتورة سهام حسن أخصائي الصحة النفسية تتحدث لصدى البلد عن بعض الطرق التي يمكن اتباعها للشعور بالقوة النفسية وتحسين الصحة العقلية، ومنها:

ممارسة الرياضة: يمكن ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وتخفيف التوتر والقلق، وزيادة الطاقة والتركيز.

الاهتمام بالتغذية الصحية: يجب الاهتمام بتناول الغذاء الصحي والمتوازن لتحسين الصحة العقلية والنفسية، والحد من تناول المواد الغذائية الضارة مثل الكافيين والكحول والسكريات.

النوم الكافي: يجب الحصول على النوم الكافي لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وتجنب الأنشطة الرقمية قبل النوم لتحسين جودة النوم.

التواصل الاجتماعي: يمكن التواصل مع الأصدقاء والعائلة لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وتقليل الشعور بالعزلة.

البحث عن هواية: يمكن البحث عن هواية تحبها وتمارسها بانتظام لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وزيادة الاهتمام بالذات.

الاسترخاء والتأمل: يمكن الاسترخاء والتأمل لتحسين الصحة العقلية والنفسية، وتقليل التوتر والقلق، وتعزيز الاسترخاء والراحة النفسية.

البحث عن المساعدة: في حالة الشعور بالضعف النفسي أو الاكتئاب أو القلق، يجب البحث عن المساعدة من الأصدقاء أو الأهل أو المهنيين في مجال الصحة النفسية.

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