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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الثقة بالنفس والاحترام الأبرز.. صفات يجب أن تبحث عنها فى شريكة حياتك

صفات يجب أن تبحث
صفات يجب أن تبحث عنها فى شريكة حياتك

صفات يجب أن تبحث عنها فى شريكة حياتك، إذا كنت تفكر فى الإرتباط فهناك بعض الصفات التي يمكن أن تكون مهمة للعديد من الأشخاص، كشف عنها الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية وتعديل السلوك وهي تتمثل فيما يلي :

1. الصدق والأمانة: يجب أن يكون الشريك صادقاً وموثوقاً به في كل الأمور، وأن يحافظ على الثقة بينكما.

2. الاحترام والتقدير: يجب أن يحترم الشريكك ويقدرك ويحترم كذلك القيم والمعتقدات الخاصة بك.

3. اللطف والتفهم: يجب أن يتعامل الشريك بلطف وتفهم معك، وأن يكون مستعداً لسماعك ومساعدتك في حل المشكلات.

4. الثقة بالنفس والاستقلالية: يجب أن يكون الشريك مستقلاً ومؤمناً بنفسه، وأن يساعدك على تحقيق أهدافك وتطوير نفسك.

5. الشخصية المتوافقة: يجب أن تتوافق شخصيتك مع شخصية الشريك، وأن تستطيعان العمل معًا على إيجاد حلول للمشاكل المختلفة.

6. العفوية والمرح: يجب أن تكون الشريكة مرحة وعفوية، وأن تستطيعان الضحك والاستمتاع سوياً.

7. التفاني والإخلاص: يجب أن يكون الشريك متفانياً ومخلصاً لك، وأن يكون ملتزماً بالعلاقة بينكما.

8. الذكاء والثقافة: يجب أن يكون الشريك ذكياً ومثقفاً، وأن يستطيع الحوار معك بشكل مثير ومفيد.

9. الشجاعة والصبر: يجب أن يكون الشريك شجاعاً وصبوراً، وأن يستطيع التعامل مع الصعاب والمشاكل بشجاعة وصبر.

10. الرحمة والتسامح: يجب أن يكون الشريك رحيماً ومتسامحاً، وأن يستطيع التعامل مع الناس بلطف وتفهم.

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