"الباقيات الصالحات": التحالف الوطني حقق طفرة في العمل التطوعي|فيديو

قالت الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإعلام ورئيس جمعية الباقيات الصالحات، إن التحالف الوطني حقق نقلة نوعية وطفرة مختلفة في مجال العمل التطوعي التنموي، من خلال تحقيق جانب من الديمومة بضابط تشريعي، مؤكدة أن العمل المدني شريك في التنمية منذ القدم.

وأضافت “ياسين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن التحالف الوطني لم يكن وليد أزمة ولكنه جزء من الفكر الاستراتيجي للدولة، متابعة أن التحالف الوطني يعمل على توحيد الجهود وتكاتف القوى المختلفة من جمعيات المجتمع المدني.



وأشارت أستاذ الإعلام ورئيس جمعية الباقيات الصالحات إلى أن الجمعية تقوم على صناعة الأمل في عالم الزهايمر وهو موت الذاكرة الإنسانية، حيث قدمت الجمعية منهجية مختلفة من رعاية شاملة طويلة الأجل من خلال منهج طبي ونفسي واجتماعي وغذائي.