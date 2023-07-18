مسؤول أمريكي يهاجم الصين بسبب الجو الحار

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لشبكة CNN إن الصين يجب أن "تتحمل مسؤوليتها" لخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 .

وذكر أنه "يجب ألا تكون قادرة على الاختباء وراء أي نوع من الادعاءات بأنها دولة نامية.

أضاف سوليفان إن اتفاقية باريس "تنص على أن كل دولة ، بما في ذلك الصين ، لديها مسؤولية للحد من الانبعاثات ويجب على العالم أن يكثف ويشجع ، في الواقع ، على الضغط على الصين لاتخاذ إجراءات أكثر للحد من الانبعاثات".

وتعد آسيا ، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي المقدر بـ 4.4 مليار نسمة ، معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ ، حيث أدت النوبات الأخيرة من الطقس المتطرف إلى نقص المياه وفشل المحاصيل وتباطؤ اقتصادي .

تم إلقاء الضوء على نقطة الضعف هذه في العام الماضي عندما ضربت الفيضانات الكارثية باكستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 شخص وتشريد الملايين.

تتعامل الدولة الواقعة في جنوب آسيا الآن مع أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود ، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع التضخم بسبب الفيضانات التي دمرت محاصيل العام الماضي.

تعد الهند المجاورة ، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ، من بين البلدان التي يُتوقع أن تتأثر أكثر من غيرها بأزمة المناخ ، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، والتي من المحتمل أن تؤثر على 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء البلاد.