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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي يهاجم الصين بسبب الجو الحار

الحر القائظ
الحر القائظ

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لشبكة CNN إن الصين يجب أن "تتحمل مسؤوليتها" لخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 .
وذكر أنه "يجب ألا تكون قادرة على الاختباء وراء أي نوع من الادعاءات بأنها دولة نامية.

أضاف سوليفان إن اتفاقية باريس "تنص على أن كل دولة ، بما في ذلك الصين ، لديها مسؤولية للحد من الانبعاثات ويجب على العالم أن يكثف ويشجع ، في الواقع ، على الضغط على الصين لاتخاذ إجراءات أكثر للحد من الانبعاثات".

وتعد آسيا ، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي المقدر بـ 4.4 مليار نسمة ، معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ ، حيث أدت النوبات الأخيرة من الطقس المتطرف إلى نقص المياه وفشل المحاصيل  وتباطؤ  اقتصادي .

تم إلقاء الضوء على نقطة الضعف هذه في العام الماضي عندما  ضربت الفيضانات الكارثية  باكستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 شخص وتشريد الملايين.

تتعامل الدولة الواقعة في جنوب آسيا الآن مع أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود ، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع التضخم بسبب الفيضانات التي دمرت محاصيل العام الماضي.

تعد الهند المجاورة ، أكبر دولة  في العالم من  حيث عدد السكان ، من بين البلدان التي يُتوقع أن تتأثر أكثر من غيرها بأزمة المناخ ، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، والتي من المحتمل أن تؤثر على 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء البلاد.

 

 

 

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