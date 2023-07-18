عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية: حل 98% من مشكلات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى

صدى البلد

أشادت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بنجاح الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل ٩٨% من شكاوى المستثمرين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى بالوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين وذلك في إطار التعاون المثمر بين المنظومة والهيئة.

حيث كشفت خلال مخاطبتها للهيئة عن انجاز وانتهاء الهيئة من حل ١٢٣ شكوى من قبل المختصين بها من إجمالي ١٢٥ شكوى مقدمة عبر البوابة، كما يجري العمل على فحص وحل الشكوتين المتبقيتين، وقد تم التحقق من قبل مسئولى البوابة من سلامة الإجراءات مثمّنة "الرغبة الصادقة من الهيئة في مساعدة المستثمرين والاخذ بايديهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات".

وأشادت بجهود أبناء الهيئة في هذا الشأن "في ظل ادارة راشدة تعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات بشكل مبتكر" في ضوء القوانين واللوائح المنظمة المعمول بها.

من جانبه أعرب المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن سعادته بتقرير منظومة الشكاوى واشادتها بأداء الهيئة كاشفا عن إصرار الهيئة والعاملين بها على مواصلة ما بدأوه من طفرة اجرائية ونقلة نوعية في تعاملات الهيئة مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة، والاستمرار على نفس هذا النهج بل ويجرى العمل على مزيد من التحسينات والتطوير بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعي بالجودة والسرعة المطلوبة لإرضاء جمهور المتعاملين مع الهيئة وترسيخ شعارا للهيئة يحمل مفهوم التبسيط وسرعة حل المشكلات وإرضاء المستثمر.

موجها الشكر والتهنئة لأبناء الهيئة على ذلك الانجاز والذي جاء نتاج جهودهم الدؤوبة الفترة الماضية وحرصهم على تنفيذ رؤية الهيئة الجديدة بالتبسيط والتيسير على جمهور المتعاملين من المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فورى... ما جعل الهيئة تكسب ثقة المستثمر يوما بعد اخر وتثبت بإجراءات حقيقية بانها تسير مع المستثمر في نفس الاتجاه مسخرة لكافة أدواتها لدعمه ومساندته للحفاظ على انتاجيته واستثماراته من خلال التطوير الدائم في آلية تقديم الخدمة فضلا عن حزمة من التيسيرات المتتالية وغير المسبوقة التي تقرها الهيئة.

وفي هذا السياق أوضح عبد الكريم أن الهيئة في إطار التحول الرقمى الكامل الذي تشهده حاليا طورت منظومة خدمة العملاء وميكنة عملية الاستجابة والرد على الشكاوى بشكل فورى كما تم ميكنة المعاينات الصناعية وتوحيد نموذج المعاينات باسلوب رقمى لسرعة وتبسيط اصدار التراخيص والسجل الصناعي.

وأضاف أن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة فيما بينها فضلا عن الربط مع الجهات الخارجية المعنية بإصدار التراخيص مثل الحماية المدنية وشئون البيئة و المجمعة العشرية وغيرها من الجهات لتسريع وتيرة تقديم الخدمة للمستثمرين وتذليل التحديات أمامهم، ما أثمر عن تراجع كبير في أعداد الشكاوى بشكل لافت  بالاضافة الى ردود الافعال الايجابية التي تصل الهيئة من خلال روابط المستثمرين ورجال الأعمال المختلفة وتوجت بالاشادة الاخيرة من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، مؤكدا على التعاون الدائم والبناء بين الهيئة ومنظومة الشكاوي والحرص المشترك على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
هذا وقد أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 / 2017 لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويشمل نطاق عملها الجهات والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة وغيرها..بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن الهجوم على جسر القرم في روسيا

سفير الأتحاد الأوروبي: نحن أكبر مانح للسلطة الفلسطينية ونريد إقامة دولة مستقلة ..فيديو

برازيلي وأسمر.. شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. تفاصيل

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد

عشرات المستوطنين الإسرائيلين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

نتيجة الثانوية العامة 2023|التعليم: الدرجات النهائية "كتير" ونسبة النجاح "عالية" والمؤشرات مطمئنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوز فريقه.. مشجع إنجليزي ينزل أرض الملعب ويقوم بتصرف صادم| فيديو

طقوس شيطانية وماسونية ونقابة الموسيقيين تتدخل.. القصة الكاملة لإلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت

حياة خالية من الحروب.. مشروع تخرج طالبتين فنون تطبيقية لتوفير حلول لمشاكل اللاجئين

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ