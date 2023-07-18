التنمية الصناعية: حل 98% من مشكلات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى

أشادت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بنجاح الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل ٩٨% من شكاوى المستثمرين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى بالوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين وذلك في إطار التعاون المثمر بين المنظومة والهيئة.

حيث كشفت خلال مخاطبتها للهيئة عن انجاز وانتهاء الهيئة من حل ١٢٣ شكوى من قبل المختصين بها من إجمالي ١٢٥ شكوى مقدمة عبر البوابة، كما يجري العمل على فحص وحل الشكوتين المتبقيتين، وقد تم التحقق من قبل مسئولى البوابة من سلامة الإجراءات مثمّنة "الرغبة الصادقة من الهيئة في مساعدة المستثمرين والاخذ بايديهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات".

وأشادت بجهود أبناء الهيئة في هذا الشأن "في ظل ادارة راشدة تعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات بشكل مبتكر" في ضوء القوانين واللوائح المنظمة المعمول بها.

من جانبه أعرب المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن سعادته بتقرير منظومة الشكاوى واشادتها بأداء الهيئة كاشفا عن إصرار الهيئة والعاملين بها على مواصلة ما بدأوه من طفرة اجرائية ونقلة نوعية في تعاملات الهيئة مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة، والاستمرار على نفس هذا النهج بل ويجرى العمل على مزيد من التحسينات والتطوير بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعي بالجودة والسرعة المطلوبة لإرضاء جمهور المتعاملين مع الهيئة وترسيخ شعارا للهيئة يحمل مفهوم التبسيط وسرعة حل المشكلات وإرضاء المستثمر.

موجها الشكر والتهنئة لأبناء الهيئة على ذلك الانجاز والذي جاء نتاج جهودهم الدؤوبة الفترة الماضية وحرصهم على تنفيذ رؤية الهيئة الجديدة بالتبسيط والتيسير على جمهور المتعاملين من المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فورى... ما جعل الهيئة تكسب ثقة المستثمر يوما بعد اخر وتثبت بإجراءات حقيقية بانها تسير مع المستثمر في نفس الاتجاه مسخرة لكافة أدواتها لدعمه ومساندته للحفاظ على انتاجيته واستثماراته من خلال التطوير الدائم في آلية تقديم الخدمة فضلا عن حزمة من التيسيرات المتتالية وغير المسبوقة التي تقرها الهيئة.

وفي هذا السياق أوضح عبد الكريم أن الهيئة في إطار التحول الرقمى الكامل الذي تشهده حاليا طورت منظومة خدمة العملاء وميكنة عملية الاستجابة والرد على الشكاوى بشكل فورى كما تم ميكنة المعاينات الصناعية وتوحيد نموذج المعاينات باسلوب رقمى لسرعة وتبسيط اصدار التراخيص والسجل الصناعي.

وأضاف أن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة فيما بينها فضلا عن الربط مع الجهات الخارجية المعنية بإصدار التراخيص مثل الحماية المدنية وشئون البيئة و المجمعة العشرية وغيرها من الجهات لتسريع وتيرة تقديم الخدمة للمستثمرين وتذليل التحديات أمامهم، ما أثمر عن تراجع كبير في أعداد الشكاوى بشكل لافت بالاضافة الى ردود الافعال الايجابية التي تصل الهيئة من خلال روابط المستثمرين ورجال الأعمال المختلفة وتوجت بالاشادة الاخيرة من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، مؤكدا على التعاون الدائم والبناء بين الهيئة ومنظومة الشكاوي والحرص المشترك على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

هذا وقد أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 / 2017 لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويشمل نطاق عملها الجهات والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة وغيرها..بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة.