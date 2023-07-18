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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. التجهيزات النهائية بنادي محامي جليم تمهيداً لافتتاحه

صدى البلد

تستعد النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لافتتاح نادي محامي جليم بالإسكندريةِ، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء الجمعية العمومية.

وانتهت حالياً أعمال التجهيزات النهائية للنادي استعدادًا لافتتاحه اليوم، الثلاثاء.


ويشار إلى أن النقيب عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وجه الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر، لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، منذ الساعة السابعة مساءً، على أن يقتصر الحضور على المحامين فقط، ومن اليوم التالي للافتتاح يتشرف النادي باستقبال المحامين وأسرهم.

ويسبق الافتتاح اجتماع النقيب العام مع مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء هذه المجالس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وقرر النقيب العام إلغاء جميع مظاهر الاحتفال خلال افتتاح النادي، وذلك لما تمر به نقابة المحامين وجمعيتها العمومية من حزن وألم شديد على شهداء الواجب.

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