نفسي أقدم الكوميديا مع هنيدي.. صاحبة أغنية مخصماك تكشف حقيقة خوضها التمثيل

أكدت المطربة نوال عبد الشافي أن نجاح أغنية مخصماك لا يجعلها تفكر فى خطوة التمثيل خلال هذه الفترة خاصة وأن التمثيل ليس فى أولوياتها كفنانة وأنها تفضل الغناء عن التمثيل.



وأضافت نوال فى حوارها مع صدى البلد أنها بعيدة عن التمثيل خلال هذه الفترة إلا لو عرض عليها عمل كوميدي، ففي هذه الحالة تقوم بالتفكير لخوض التجربة لكونها من عشاق الكوميديا.



وعن الفنان الذى تتمنى العمل معه فى الكوميديا مؤكدة أن محمد هنيدي هو الفنان المفضل لها وتتمنى أن تقدم معه عمل كوميديا

نوال تتحدث عن نجاح أغنية مخصماك

وكانت نوال قد صرحت أن أغنية مخصماك والتى حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية تم طرحها بشكل رسمي منذ مايقرب من العام والنصف ولكن نجاحها جاء فى هذا التوقيت لعدة أسباب كان أهمها تصدرها موقع الفيديوهات القصير تيك توك وقيام أحد اليوتيوبر بابتكار رقصة عليها مما جعلها تتردد فى كثير من المواقف والفيديوهات.



وعن خطتها الفترة القادمة أكدت نوال أنها تستعد خلال هذه الفترة لطرح أغنية جديدة خلال مع نفس فريق عمل أغنية مخصماك لكنها مختلفة تماما.



تفاصيل أغنية مخصماك

أغنية "مخصماك" من كلمات حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبكس وإنتاج مصطفى السويفي.

وأكد المنتج مصطفى السويفى أنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز بحجم المطربة نوال وتشهد الفترة المقبلة عدد الاغانى المفاجئة . وطرحت مؤخرا المطربة نوال اغنية "كيوتة" من كلمات كريم كلوشة وألحان وليد العطار وتوزيع عمرو الخضرى.