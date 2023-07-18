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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 40 مليون جنيه..

محافظ الإسكندرية يفتتح نادي المحامين بعد تطويره ورفع كفاءته

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية مع نقيب المحامين بمصر

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نادى المحامين بمنطقة جليم، وذلك عقب الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٤٠ مليون جنيه، ليخدم نحو ٤٢٠ ألف محامٍ على جميع مستوى الجمهورية .

شهد الإفتتاح، عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وخالد البلشي نقيب صحفيين مصر، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء النقابات الفرعية.

وعبر محافظ الاسكندرية؛ عن سعادته بظهور نادى المحامين بهذا الشكل الذي يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن ما تم من أعمال تطوير بالنادي تجعلنا فخورين كون النادي موجود بالإسكندرية، فهو فخر لكل المحامين على مستوي الجمهورية وليس بالإسكندرية فقط، حيث أن النادي تم تطويره وتجهيره على أرقى مستوي ليليق بالسادة المحامين وأسرهم.

وخلال الافتتاح تفقد الشريف؛ المبنى الرئيسي للنادى، وقاعة الأفراح، والمطعم، و منطقة حمام السباحة، و منطقة الملاهي، مؤكدا علي أهمية النادي حيث أنه يعد متنفس لجميع المحامين بالأخص ( ٦٠ ألف محامي بالإسكندرية و ٥٠ ألف من البحيرة).

و أشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالنادي حيث أن جميع المنشآت بالنادي لم تحجب رؤية البحر. وهنأ الشريف المحامين بنقابتهم كونهم من أقدم وأعرق النقابات في الوطن العربي.

الاسكندرية البحر الابيض المتوسط أعضاء مجلسى النواب والشيوخ اللواء محمد الشريف النقابات الفرعية عبد الحليم علام محافظ الاسكندرية محمد الشريف

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