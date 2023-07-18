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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حول حياة الآلاف إلى كابوس.. إعصار تاليم يضرب الصين برياح وأمطار عنيفة|شاهد

صدى البلد

ضرب إعصار "تاليم"، اليوم الثلاثاء، جنوب شرق الصين وتسبب في نزوح 230 ألف شخص، بينما تأثرت مساحات شاسعة من آسيا بالأمطار الغزيرة والحرارة الشديدة.

 

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، هبط الإعصار، وهو الرابع خلال العام الجاري، على اليابسة بساحل مقاطعة قوانغدونغ ليلة الاثنين، برياح بلغت سرعتها ما يقرب من 140 كيلومتراً.

 

وعطل الإعصار الرحلات الجوية كما أغلق قرى صيد الأسماك والمواقع السياحية الساحلية، لكنه ضعف في طريقه إلى فيتنام.

 

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن رجال الإطفاء، أنقذوا الأشخاص المحاصرين في سياراتهم جراء إغلاق الطرق بفروع الأشجار المتساقطة، أثناء تنظيفهم الطرق من الأنقاض وساعدوا سائقي السيارات الآخرين على الوصول إلى بر الأمان.

 

وأشارت وكالة أنباء شينخوا الصينية، إلى أن السلطات المحلية استدعت نحو 2700 سفينة صيد وأمرت بإجلاء أكثر من 8200 عامل في مجال تربية الأسماك مع هبوب العواصف التي اجتاحت الساحل.

الصين اسيا العواصف شرق الصين صيد الأسماك الأمطار والعواصف

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