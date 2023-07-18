بسبب أوكرانيا.. اندلاع مشاجرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه في قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، نشأت تناقضات بين المشاركين بسبب الموقف من أوكرانيا.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه سرعان ما تلاشى الحديث النبيل عندما حاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي إقناع دول أمريكا اللاتينية بإدانة روسيا على أفعالها في أوكرانيا.

وأضافت: “على الرغم من جولات المفاوضات العديدة، فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق. علاوة على ذلك، أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن المشاركين في القمة لن يتمكنوا من الإدلاء بأي بيان مشترك على الإطلاق”.

وقالت “بوليتيكو”، إن “عدم الاتفاق على نص الإعلان المشترك سيكون بمثابة ضربة لمصداقية الاتحاد الأوروبي في نفس اللحظة التي تسعى فيها الكتلة إلى توحيد الأصوات في الأمم المتحدة وخارجها لدعم أوكرانيا".

وأشارت إلى أن المشاركين في الاجتماع خففوا بشكل كبير من الصياغة الخاصة بأوكرانيا، من إدانة قوية لأفعال روسيا إلى مجرد تعبير عن القلق بسبب الصراع في أوكرانيا.