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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تستعد لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية ضخمة

المساعدات العسكرية
المساعدات العسكرية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر أمريكية، بأن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام المقبلة عن التزامات بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار.

وحسب “رويترز”، ستشمل المساعدة المقدمة إلى كييف شراء أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة “فامباير” المضادة للطائرات بدون طيار وطائرات “أفيفيكس” كاميكازي بدون طيار، وطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الذخيرة”.

وأضافت: “ستعلن الولايات المتحدة تعهدات بشأن المساعدة العسكرية لكييف في الصراع مع روسيا بمبلغ 1.3 مليار دولار في الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير، أن الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الأوكرانية يجب أن تنقذ المدفعية، في محاولة للتغلب على حقول الألغام أمام التحصينات الروسية أثناء الهجوم.

وحسب “واشنطن بوست”، قال المسؤول الأمريكي، إن “القوات الأوكرانية بحاجة إلى توخي الحذر في استخدام المدفعية بينما لا تزال تتعامل مع حقول الألغام، لأنها ستحتاج إلى هذه المدفعية في المستقبل”.

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ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تتمكن القوات الأوكرانية تدريجياً من اختراق حقول الألغام والاقتراب من المواقع الروسية الرئيسية.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن الهجوم المضاد الأوكراني يعتمد بشكل أساسي على توريد المعدات من الدول الغربية.

روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا

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