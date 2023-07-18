احذروا.. أمريكا توجه نصائح مهمة لـ أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير، أن الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الأوكرانية يجب أن تنقذ المدفعية، في محاولة للتغلب على حقول الألغام أمام التحصينات الروسية أثناء الهجوم.

وحسب “واشنطن بوست”، قال المسؤول الأمريكي، إن “القوات الأوكرانية بحاجة إلى توخي الحذر في استخدام المدفعية بينما لا تزال تتعامل مع حقول الألغام، لأنها ستحتاج إلى هذه المدفعية في المستقبل”.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تتمكن القوات الأوكرانية تدريجياً من اختراق حقول الألغام والاقتراب من المواقع الروسية الرئيسية.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن الهجوم المضاد الأوكراني يعتمد بشكل أساسي على توريد المعدات من الدول الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الغرب يخشي أن حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لا تستطيع توجيه ضربات قوية بما فيه الكفاية.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن "بطء وتيرة الهجوم في ثلاثة اتجاهات رئيسية علي طول 965.4 كيلومتر تسبب في قلق الغرب من أن حكومة زيلينسكي لا يمكنها توجيه ضربة قوية قدر الإمكان".