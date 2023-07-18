أبو العينين: أناشد سيمنس الألمانية بتوفير قطع غيار الكهرباء للشركات السورية

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن التنظيمات المسلحة تهدد وحدة الشعب السوري، مضيفا أناشد الشركة الألمانية "سيمنس" توفير قطع غيار الكهرباء للشركات السورية.



وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء البرلمان الأورومتوسطي تألموا من معاناة الشعب السوري، متابعا أنه يجب وقف ما يحدث في سوريا لإتاحة الفرصة لاستغلال ثرواتها.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الشعب السوري هو صاحب القرار في تقرير مصيره، لافتا إلى أنه وعد السوريين بنقل معاناتهم إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.